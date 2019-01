Harry Harris rencontre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul a rencontré hier les ministres sud-coréens de la Défense et des Affaires étrangères. Des rencontres qui sont intervenues trois jours après la fin temporaire du « shutdown » dans son pays.Harry Harris s’est d’abord rendu au siège du ministère de la Défense. Son entretien avec Jeong Kyeong-doo a duré plus d’une heure. Les deux hommes auraient alors échangé sur plusieurs questions d’actualité, plus particulièrement sur les tensions Séoul-Tokyo ravivées par l’incident maritime du radar en décembre. Ils auraient pu mener des discussions approfondies sur cette querelle, d’autant que le représentant américain avait dirigé le commandement Pacifique de l’US Navy, avant d’être nommé au poste d’ambassadeur.La possibilité commence à être évoquée pour les Etats-Unis de proposer leur médiation dans cette dispute. Pour le moment, ils font preuve de neutralité, affirmant que ce sont aux deux voisins de trouver une porte de sortie.Harris est ensuite allé rencontrer Kang Kyung-wha au siège du ministère des Affaires étrangères. Selon un responsable de celui-ci, la question de la péninsule et celle des coûts que les deux alliés assumeront respectivement pour le stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule ont dominé leur conversation.