Shinzo Abe veut rencontrer Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a prononcé hier son discours de politique générale devant le Parlement. Quelques points à retenir : Shinzo Abe a déclaré qu’il chercherait à normaliser les relations de son pays avec la Corée du Nord en mettant un terme au passé malheureux.Dans le même temps, il a montré sa volonté de « briser le carcan de la défiance mutuelle » entre les deux pays afin de résoudre les dossiers nucléaire et balistique du pays communiste ainsi que la question de ses concitoyens enlevés par le Nord dans le passé et de rencontrer en personne son leader Kim Jong-un.Pourtant, sur le Sud, il s’est borné à dire qu’il travaillerait en coopération étroite avec la communauté internationale, notamment avec Washington et Séoul. Aucune mention non plus de l’exacerbation des tensions avec la Corée du Sud depuis que la justice sud-coréenne a ordonné à des entreprises nippones de dédommager des travailleurs forcées pendant la Seconde guerre mondiale. Un jugement dénoncé par Tokyo.Sur la Chine, le chef du gouvernement japonais a souligné sa détermination à améliorer les relations avec elle.Son allocution a été suivie par celle du ministre des Affaires étrangères. Taro Kono y a une nouvelle fois revendiqué la souveraineté des Dokdo.