Coup d’envoi aujourd’hui du « CES sud-coréen »

Photo : YONHAP News

Les produits et les technologies phares que les entreprises sud-coréennes ont présentés au grand salon de l’électronique de Las Vegas (CES) sont exposés à Séoul.C’est l’association sud-coréenne de l’électronique (KEA) qui lance aujourd’hui cette exposition des produits s’appuyant sur la convergence des technologies de l’électronique et de l’information. Ils ont été développés par une quarantaine d’entreprises dont Samsung, LG et plusieurs startups.Parmi les trouvailles les plus innovantes figurent notamment un téléviseur enroulable ou micro-LED de prochaine génération, des robots et autres objets intelligents et connectés. L’événement se poursuivra jusqu’à jeudi à Dongdaemun Design Plaza (DDP).Pour rappel, un total de 317 firmes ont représenté la Corée du Sud à la dernière grand-messe annuelle de la technologie mondiale, qui a eu lieu du 8 au 11 janvier.