IDE : Séoul propose davantage de mesures incitatives

Photo : YONHAP News

L’an dernier, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint un record historique. Le gouvernement a décidé de faire en sorte qu’ils puissent continuer sur leur lancée.Pour cela, il proposera davantage de mesures incitatives et d’investir plus dans les technologies de pointe, comme les véhicules électriques et autonomes, les soins médicaux ou encore l’énergie hydrogène. C’est en tout cas ce qu’a expliqué aujourd’hui le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur lors d’une rencontre avec les représentants des entreprises étrangères qui investissent en Corée du Sud.Dans le détail, l’exécutif a d’ores et déjà réorganisé ses mesures incitatives pour concentrer dorénavant son soutien sur les entreprises qui introduisent les technologies de pointe et créent des emplois. Le nombre de technologies concernées est ainsi passé de 157 à 2 926 et le budget de 6 milliards de wons l’an dernier à 50 milliards cette année.