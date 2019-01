23 grands projets exemptés d’une étude de faisabilité gouvernementale

Photo : YONHAP News

Une décision très attendue, celle sur d’importants projets d’infrastructures des collectivités locales qui pourront être lancés sans subir une étude de faisabilité dite préliminaire menée par le gouvernement.Celui-ci en a finalisé aujourd’hui la liste en conseil des ministres. Une liste rendue publique par le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki. Elle fait état d’un total de 23 projets qui devraient nécessiter un budget d’environ 24 100 milliards de wons, soit près de 19 milliards d’euros. Ils ont été sélectionnés parmi un total de 32 projets demandés par 17 grandes villes et provinces du pays.Depuis 1999, chaque gouvernement local, s’il veut mener un projet dont le coût de l’opération dépasse les 50 milliards de wons, doit le soumettre à une étude de faisabilité gouvernementale. Avec pour but d’utiliser le fonds public de manière efficace. Problème : les régions relativement moins peuplées ont été désavantagés et, par conséquent, le pays n’est pas équitablement développé.Du coup, l’exécutif a décidé de dispenser les collectivités locales de la procédure en question. En choisissant les projets qui en bénéficient, il a donné priorité justement à leur vocation au développement équilibré du pays et à la création d’un effet de synergie désiré.Le plus grand projet choisi concerne la construction d’une voie ferrée reliant Gimcheon à Geoje dans le sud-est du pays. Le coût est estimé à environ 4 700 milliards de wons.