Seollal : journées noires sur les routes lundi et mardi

Seollal, c'est mardi prochain. La veille et le lendemain de cette grande fête du Nouvel an lunaire sont fériés. A cette occasion, beaucoup de citadins se rendront à la campagne pour retrouver leurs parents et honorer ensemble leurs ancêtres.Comme chaque année, les autoroutes seront prises d’assaut. Selon les estimations du ministère des Transports, pour les départs de Séoul, le pic de circulation est prévu lundi dans la matinée. Les durées pourraient cependant être réduites par rapport à l’an dernier : six heures pour se rendre à Busan, dans le sud-est, cinq heures et dix minutes pour rejoindre Mokpo, dans le sud-ouest.Mais il faudra compter beaucoup plus pour le retour, en tout cas si vous rentrez mardi après-midi, le jour même de Seollal : huit heures entre Busan et la capitale, et neuf heures dix depuis Mokpo.Le ministère estime qu’entre le 1er et le 7 février, près de 49 millions de sud-Coréens devraient se déplacer, dont 86 % en voiture.