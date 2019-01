« No kid » : deux célibataires sur 10 ne veulent pas d’enfant

Photo : KBS News

Un sondage qui concerne les célibataires. Si l’on en croit une enquête réalisée par un institut de l’agence matrimoniale Duo, deux répondants sur 10 ont déclaré ne pas vouloir d’enfant, même s'ils sont mariés : 28,8 % pour les femmes et 17,2 % pour les hommes.Ceux qui souhaitent avoir des enfants ont répondu qu’il en désirait 1,8 en moyenne, et ce un an et neuf mois après leur mariage. Ils sont 7 % à en vouloir plus de trois.A la question de savoir ce dont ils ont le plus peur après la naissance de leur enfant, 40 % des personnes interrogées ont parlé du temps et des efforts à fournir pour les élever, 23 % des frais de garde et d’éducation, et 17 % du prix des cours particuliers.