Photo : YONHAP News

Après un long épisode ensoleillé, la péninsule est de nouveau plongée dans la grisaille, ce mercredi. De la pluie est même attendue en fin de journée sur l'île de Jeju et une partie de la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest.Le mercure est stable. D’après Météo-Corée, il fait 8°C à Séoul, 9°C à Daejeon, 11°C à Daegu et Gwangju, 12°C à Busan et enfin 10°C à Jeju.