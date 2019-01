Pyongyang n’abandonnerait pas toutes ses armes nucléaires, selon Dan Coats

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le président Donald Trump prépare sa deuxième entrevue avec Kim Jong-un, affichant son optimisme à propos de la dénucléarisation de la Corée du Nord.Pourtant, le renseignement national se montre plutôt sceptique. Son patron Dan Coats estime que le pays communiste n’abandonnera pas toutes ses armes atomiques. Il a tenu ces propos hier lors d’une audition devant le Sénat.Selon lui, ses dirigeants considèrent les armes nucléaires comme indispensables à la survie du régime. Et des activités pouvant appuyer une telle évaluation ont été observées.Dan Coats a tout de même évoqué le fait que le Nord suspend depuis plus d’un an ses provocations liées aux armes de destruction massive. Et d’ajouter que son dirigeant montre sa volonté de dénucléariser son royaume.