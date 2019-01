Le conseiller économique de Moon Jae-in démissionne

Photo : YONHAP News

Le conseiller économique de Moon Jae-in a démissionné hier en assumant la responsabilité de ses propos qui ont déclenché un torrent de protestations.Dans un discours devant une réunion organisée la veille par la Chambre de commerce et d’industrie, Kim Hyun-chul a en effet déclaré que les jeunes sud-Coréens qui ne parviennent pas à trouver un travail devraient arrêter de dénoncer le « Hell Joseon ». C’est une expression employée notamment pour décrire les difficultés liées à l'emploi dans le pays. Le mot « hell » signifie en anglais « enfer », et « Joseon » est le nom d’une ancienne dynastie coréenne. Le désormais ex-conseiller présidentiel leur a alors recommandé d’aller enseigner le coréen dans des pays d’Asie du Sud-est.Et aux retraités quinquagénaires et sexagénaires, Kim a conseillé de chercher un emploi dans les pays de l’Asean au lieu de poster des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.Ses propos ont aussitôt fait réagir les intéressés et conduit ce professeur de marketing international à l’université nationale de Séoul à quitter son poste à la Cheongwadae.