Fièvre aphteuse : un deuxième cas confirmé

Photo : YONHAP News

Une nouvelle épidémie de fièvre aphteuse a été confirmée hier, cette fois dans un élevage bovin situé à environ 11 km de celui de vaches laitières à Anseong, où un premier cas a déjà été identifié la veille.Les autorités sanitaires ont aussitôt imposé le confinement et décidé d’abattre le troupeau.Bien entendu, d’autres mesures préventives ont été prises. Un poste de contrôle a été installé à l’entrée de l’exploitation concernée et une zone de confinement instaurée dans un rayon de trois kilomètres. Le gouvernement a également relevé d’un cran le niveau de son alerte. Une vaccination supplémentaire d’urgence est aussi pratiquée dans les exploitations proches.Cela dit, l’inquiétude grandit puisque 14 élevages et plus de 150 exploitations se trouvent dans un périmètre de 500 m et trois kilomètres respectivement. Et les vacances du Nouvel an lunaire commencent ce week-end. Une période de déplacements massifs de la population.