Les visites en Russie de responsables nord-coréens s’enchaînent

Photo : KBS News

Les déplacements en Russie de hauts responsables nord-coréens se succèdent. Le dernier en date est celui du vice-ministre de l’Economie.A en croire l’ambassade de Russie à Pyongyang, Ri Kwang-gun et plusieurs autres responsables du régime viennent d'arriver à Vladivostok. Cette délégation doit y rencontrer des officiels du ministère du Développement de l’Extrême-Orient et des entrepreneurs locaux. Objectif : échanger sur la coopération économique, plus particulièrement sur les projets communs de coopération ferroviaire.La semaine dernière, plusieurs responsables du ministère nord-coréen des Affaires étrangères ont effectué une visite à Moscou. Leur agenda concret n’est pas connu. On estime que ce voyage aurait pour but de renforcer les liens entre les deux pays voisins, qui sont tous deux sous le coup de sanctions internationales, ou encore de préparer un déplacement de Kim Jong-un en Russie.