Déploiement aujourd’hui du premier ravitailleur de l’armée de l’air

Photo : YONHAP News

Le premier avion ravitailleur de l’armée a officiellement été déployé aujourd’hui, lors d’une cérémonie organisée dans la base aérienne de Gimhae dans le sud-est du pays.Cet appareil A330 MRTT a été construit par le groupe européen Airbus et livré à la Corée du Sud en novembre dernier. L’armée de l’air l’a baptisé « Cygnus », ou la constellation du cygne en français. Trois autres sont attendus en avril, en août et en décembre.L’A330 MRTT peut approvisionner en carburant jusqu’à une dizaine de chasseurs F-15 et jusqu’à une vingtaine de F-16.Le déploiement de ce qu’on surnomme une station-service volante permettra à l’armée de rallonger drastiquement la durée de ses opérations.