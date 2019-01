Le gouvernement finalisera en février les mesures de relance des exportations

Photo : YONHAP News

Ce mois-ci encore, les exportations ne pourront pas atteindre le niveau d’il y a un an. C’est le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki qui a avancé cette estimation lors d’une conférence aujourd’hui sur les mesures à prendre afin de relancer l’économie nationale. Il a étayé son pronostic par l’incertitude qui plane sur l’économie mondiale.Des chiffres en témoignent : pendant les 20 premiers jours du mois, le pays du Matin clair a vendu ses produits hors des frontières pour 25,7 milliards de dollars seulement, en baisse de 14,6 % par rapport à la même période l’an dernier.Hong, qui est aussi ministre des Finances, a alors jugé urgent de mettre au point des remèdes. Du coup, il a annoncé son intention de les finaliser le mois prochain pour une mise en œuvre immédiate. Il s’est aussi engagé à rendre publiques étape par étape les mesures de soutien à chaque secteur.Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur a alors dévoilé une panoplie de mesures destinées à venir en aide à l’industrie des technologies de l’information. Les exportations de ses produits phares ne cessent de reculer depuis un certain temps.