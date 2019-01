L’écart de rémunération entre salariés des grandes et petites entreprises est de 2,2

Photo : Getty Images Bank

En Corée du Sud, la rémunération mensuelle des salariés a été de 2,87 millions de wons en moyenne en 2017, ce qui représente une hausse de 3,5 % par rapport à l’année précédente. C’est ce que montrent les données publiées par l’institut national des statistiques.Et le salaire médian s’est situé à 2,1 millions par mois, soit une progression de 3,8 % sur un an.Cela dit, la part de ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 50 % du salaire médian, a légèrement cru pour s’élever à 20,8 %, contre 20,3 % en 2016.Autre constat. L’écart de rémunération entre salariés des grandes entreprises et des PME s’est légèrement réduit, mais il reste toujours significatif. Les premiers ont reçu en moyenne 4,88 millions de wons par mois et les seconds 2,23 millions, 2,18 fois moins, contre 2,23 en 2016.Le fossé entre les sexes est aussi élevé. Les hommes ont gagné 1,58 fois plus que les femmes, avec en moyenne 3,37 millions.