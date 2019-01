Affaire « Druking » : le verdict de première instance est tombé pour les figures clés

Photo : YONHAP News

Le verdict de première instance est tombé aujourd’hui dans l’affaire dite « Druking », le pseudonyme d’un blogueur influent du nom de Kim Dong-won.Le tribunal du district central de Séoul l’a condamné à 42 mois de prison ferme et six mois avec sursis pour deux charges.Il a été reconnu coupable d’avoir artificiellement augmenté le nombre de réponses à des commentaires postés en ligne dans le but de soutenir ou critiquer tel ou tel homme politique, plus particulièrement en amont de la présidentielle de 2017, dont Moon Jae-in est sorti vainqueur.Il est également condamné pour avoir corrompu le feu député Roh Hoe-chan en lui versant 50 millions de wons. Celui-ci s’est suicidé en juillet dernier, alors qu’il était visé par une enquête sur ces faits de corruption.Toujours dans la même affaire, l’actuel gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud Kim Kyoung-soo, proche des proches du président Moon, a quant à lui écopé de deux ans d’emprisonnement ferme pour « entrave au travail professionnel » et 10 mois avec sursis pour violation de la loi sur l’élection dans la fonction publique. Il a aussitôt été emprisonné. Depuis sa cellule, il peut faire appel de la sentence.Pour rappel, un fonctionnaire perd son poste s’il est condamné en dernier ressort à une amende supérieure à un million de wons pour avoir violé la loi en question, ou à une peine d’emprisonnement pour « entrave au travail professionnel ».