Inspection routière conjointe : Séoul et le Conseil de sécurité de l'Onu achèvent leurs discussions sur l'exemption de sanctions

Photo : YONHAP News

Une condition indispensable pour lancer l'enquête intercoréenne des routes en Corée du Nord semble être satisfaite. D'après une source diplomatique aujourd'hui, la Corée du Sud et le Conseil de sécurité des Nations unies ont récemment achevé leurs discussions sur l'exemption de sanctions sur le projet. L'organe sécuritaire mondial aurait décidé d'accepter la demande de Séoul de donner son feu vert à la livraison des équipements nécessaires au Nord pour cette étude conjointe.Petit rappel : fin décembre de l'année dernière, les deux Corées ont effectué ensemble une inspection sur les tronçons routiers dans l'est du territoire nord-coréen sans matériel adéquat en raison des sanctions onusiennes infligées au pays communiste.Le gouvernement sud-coréen a formulé une demande de dérogation auprès du Conseil onusien pour les projets de coopération Nord-Sud après avoir consulté Washington et obtenu un consensus sur les exemptions de sanctions, lors d'une visioconférence de leur groupe de travail, à la mi-janvier dernier.Le Conseil de sécurité a récemment accordé une exemption de sanctions pour un projet intercoréen d'excavation des dépouilles de soldats tombés lors de la guerre de Corée dans la zone démilitarisée.