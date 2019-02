Les deux Corées échangent des documents techniques sur la reconnexion routière

Photo : YONHAP News

Les deux Corées se retrouvent aujourd'hui au bureau de liaison commun de Gaeseong, en Corée du Nord, pour discuter de leur coopération en matière de reconnexion et de rénovation des voies routières.La délégation de Séoul se compose de trois membres, avec à sa tête, un responsable du ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports. Et Pyongyang envoie à cette rencontre de travail le même nombre de représentants.Le contact est destiné à partager des documents techniques et des données sur le projet. Le calendrier pour une inspection conjointe des routes sur la côte est de la Corée du Nord pourrait être à l'ordre du jour.Rappelons que les deux Corées ont mené en août dernier une étude conjointe sur les sections au nord de l’axe routier de la côte ouest de la péninsule. Toutefois, elles se sont bornées à faire l'état des lieux des tronçons dans l'est du territoire nord-coréen.