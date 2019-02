Baisse de 29 % du bénéfice d’exploitation de Samsung Electronics au 4e trimestre 2018

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a dévoilé hier ses résultats pour le dernier trimestre 2018.A noter, un bénéfice d'exploitation en recul de 28,7 % par rapport à l'année précédente, en raison notamment d'une baisse de la demande de puces mémoire et de smartphones. Il s’est élevé plus précisément à 10 800 milliards de wons, l'équivalent de 8,4 milliards d'euros. C'est la première fois en près de deux ans que ce chiffre tombe sous le seuil des 14 000 milliards de wons.Le géant de l’électronique sud-coréen a par ailleurs enregistré un chiffre d’affaires de 59 200 milliards de wons entre septembre et décembre, soit une baisse de 10,2 % en glissement annuel et de 9,5 % sur trois mois.Malgré une mauvaise performance en fin d’année, Samsung Electronics a engrangé des profits record en 2018 avec un bénéfice d'exploitation total de 58 900 milliards de wons ou 46 milliards d'euros, porté notamment par ses puces mémoire.