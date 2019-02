Pyongyang met en relief l'amitié avec Pékin à travers le voyage de ses artistes en Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a affiché avec fierté ses relations d'amitié avec la Chine en rapportant, quoique tardivement, la récente représentation de sa troupe artistique à Pékin.L'agence centrale de presse du pays communiste (KCNA) a fait part aujourd'hui du voyage d'une semaine des artistes nord-coréens dans la capitale chinoise à partir du 23 janvier, pour une performance qui a rencontré un franc succès. Elle a souligné que le président chinois et son épouse ont assisté dimanche dernier au spectacle, un événement que Xi Jinping a qualifié d’important pour célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux alliés. Et d'ajouter que le numéro un chinois s'est engagé à renforcer davantage ces liens d'amitié traditionnels bilatéraux.Le Rodong Sinmun, l'organe du Parti des travailleurs, a lui aussi consacré ses deux premières pages aux articles et photos sur les événements de Pékin.Pour rappel : la troupe nord-coréenne s'est produite du samedi au lundi dans la capitale chinoise. Elle était conduite par le vice-président en charge des relations internationales du parti unique nord-coréen Ri Su-yong et la directrice de l'orchestre Samjiyon Hyun Song-wol. Les artistes sont rentrés chez eux hier.