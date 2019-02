Un aéroport devrait ouvrir sur l’île de Baengnyeong en 2023

Photo : YONHAP News

Un aéroport va être construit à Baengnyeongdo, une île située à l’extrême nord-ouest du territoire sud-coréen, dans la mer Jaune qui sépare la péninsule coréenne et la Chine.Le ministère de la Défense, qui jusqu’ici avait refusé de donner son aval, de peur qu’il y ait des contraintes aux opérations militaires, a changé d’avis. Des études vont ainsi être menées pour la construction de cet aéroport tant attendu par les insulaires de Baengnyeongdo.A l’heure actuelle, le seul moyen de transport qui leur permet de se rendre sur le continent est un ferry. En raison des brouillards et des vagues, ce dernier ne peut toutefois naviguer qu’environ 80 jours par an.Le ministère de l’Aménagement du territoire estime que si le projet est établi l’an prochain, les travaux de construction pour une piste d’une longueur de 1,2 km et d’une largeur de 30 m pourront être achevés en 2023. Chaque année, 500 000 passagers pourront en profiter. Et le vol ne durera qu’une heure.