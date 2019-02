Fièvre aphteuse : le gouvernement renforce la prévention en amont du Nouvel an lunaire

Photo : YONHAP News

A l'approche des fêtes de Seollal, le Nouvel an lunaire, le gouvernement a relevé d'un cran les mesures de quarantaine contre l'éventuelle propagation de l'épidémie de fièvre aphteuse. Ces mesures sont d'autant plus cruciales que des dizaines de millions de sud-Coréens sont censés regagner leur région d’origine pour cette période de vacances, qui s’étend du 2 au 6 février cette année,Les fermes d'élevage qui ont négligé la vaccination de leurs bêtes ou la désinfection des lieux risqueront de perdre leur droit d'exploitation, en plus d'une amende. La province de Gyeonggi qui a confirmé cette semaine deux cas de fièvre aphteuse a achevé en urgence la vaccination auprès de tous les porcs et vaches de la région. Elle a abattu plus de 1 500 bêtes dans 22 élevages situés dans un rayon de 500 m des deux fermes touchées. Six marchés aux bestiaux ont été fermés dans le cadre de la prévention, et le nombre de centres de stérilisation a été porté de 16 à 18.Une enquête épidémiologique est en cours dans les zones visitées par les véhicules qui sont suspectés d’avoir propagé le virus.