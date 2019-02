L'ONU garantit l'exemption de sanctions pour une inspection routière intercoréenne

Photo : YONHAP News

Ca y est, c'est maintenant chose faite. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'exemption de sanctions contre la Corée du Nord pour un projet de reconnexion des routes intercoréennes.Selon un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l'organe sécuritaire onusien a donné son aval mardi dernier en ouvrant ainsi la voie au transfert au Nord du matériel nécessaire pour l'inspection routière conjointe. Une fois le calendrier coordonné, les deux Corées ne tarderont donc pas à démarrer cette étude.D'autre part, le Sud et le Nord ont tenu une réunion de travail aujourd'hui au bureau de liaison commun de Gaeseong, en territoire nord-coréen. Résultat, les deux camps ont partagé des documents techniques liés au rétablissement des voies routières. Et ils se sont aussi penchés sur le calendrier pour une inspection conjointe des routes sur la côte est de la Corée du Nord.Rappelons que les deux pays ont mené en août dernier une étude conjointe sur les sections au nord de l’axe routier de la côte ouest de la péninsule. Toutefois, ils se sont bornés à faire l'état des lieux des tronçons dans l'est du territoire nord-coréen.De leur côté, Séoul et Washington ont trouvé un consensus sur les exemptions de sanctions pour les projets de coopération Nord-Sud, lors d'une visioconférence de leur groupe de travail mi-janvier dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a déjà accordé une dérogation de sanctions pour les fouilles des restes de soldats tués lors de la guerre de Corée dans la zone démilitarisée.