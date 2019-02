Sanctions contre Pyongyang : Washington inflige une lourde amende à une entreprise américaine

Photo : KBS News

Le département du Trésor des Etats-Unis a récemment imposé une amende de près d’un million de dollars à une compagnie de son pays pour infraction aux sanctions contre la Corée du Nord. C’est la première fois que Washington sanctionne une entreprise locale.Plus précisément, il s’agit d’E.L.F Beauty, qui a importé, à 156 reprises, des cils artificiels « made in China » d’une valeur de 4 427 000 dollars entre avril 2012 et janvier 2017. Or, ces cils ont été fabriqués avec des matières premières en provenance de Corée du Nord. Ainsi, le bureau pour le contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a imposé ladite amende pour avoir enfreint « l’alerte sur les sanctions et le contrôle contre la Corée du Nord ».Selon ce dispositif, annoncé en juillet dernier par Washington, les entreprises américaines sont soumises à des punitions musclées même si elles violent à leur insu les sanctions contre le pays communiste. Le texte recommande notamment de bien veiller à ne pas importer de produits nord-coréens maquillés en marchandises chinoises.