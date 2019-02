Les chefs des armées sud-coréenne et américaine s’engagent à développer leur posture de défense conjointe

Photo : KBS News

Le chef de l’état-major interarmées sud-coréen s’est entretenu ce matin au téléphone tour à tour avec son homologue américain Joseph Dunford et l’amiral à la tête du commandement pour la région Indo-Pacifique de l’armée américaine Philip Davidson.A cette occasion, les interlocuteurs se sont réjouis de la coopération étroite entre les autorités militaires des deux alliés qui a contribué, l’année dernière, à récolter le fruit des efforts déployés pour la dénucléarisation et l’installation de la paix dans la péninsule. Ils se sont également félicités de la consolidation de la base pour un développement de l’alliance tournée vers l’avenir, comme le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre de Washington à Séoul.Dans la foulée, les hauts gradés des deux pays ont affirmé qu’il faut maintenir ce lien étroit afin de renforcer encore davantage la posture de défense conjointe et appuyer les démarches diplomatiques des deux gouvernements pour une dénucléarisation complète et l’installation d’une paix permanente dans la région.