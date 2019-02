Fièvre aphteuse : trois cas confirmés et un nouveau cas suspect

Photo : KBS News

A deux jours du début des vacances du Nouvel an lunaire, l’épizootie de fièvre aphteuse a franchi la lisière de la province de Gyeonggi, la région qui entoure Séoul, pour être identifiée dans la province de Chungcheong du Nord, dans le centre du pays. Un nouveau cas a été confirmé dans une ferme de cette province et un autre cas suspect a été déclaré, aujourd’hui, dans la même région. Ainsi, on compte jusqu’à présent un total de trois cas confirmés et un suspect.Dans un communiqué publié conjointement par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et celui de l’Intérieur, le gouvernement a qualifié la situation de « grave ». L’exécutif a ainsi mis en œuvre des mesures urgentes correspondant au plus haut niveau de l’échelle d’alerte.Sur le terrain, l’ordre d’interdiction de déplacement a été déclenché hier à 18h, pour durer pendant 48 heures. Tous les marchés bovins et porcins sont fermés pendant trois semaines et une vaccination d’urgence de tous les bœufs et porcs est actuellement en cours.