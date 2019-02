Les soldats sud-coréens peuvent désormais quitter leur caserne en fin de journée

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les soldats sud-coréens.A partir d’aujourd’hui, ils peuvent effectuer une sortie en dehors de leur caserne après leur entraînement. Plus précisément, ils sont autorisés à quitter les lieux entre 17h30 et 21h30, et ce deux fois par semaine pour des motifs personnels, tels qu’une entrevue familiale, une visite médicale ou le développement personnel. Et les pelotons et sections peuvent organiser des activités destinées à renforcer la cohésion entre leurs membres, notamment à travers des banquets dans les restaurants.Toutefois, la part de ceux qui en profitent ne devra pas dépasser à un instant T 35 % des effectifs totaux de la troupe.Les autorités militaires s’attendent à ce que ce nouveau dispositif contribue à l’économie des régions qui abritent les casernes.