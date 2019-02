Les exportations sud-coréennes reculent pour le 2e mois de suite

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud, qui ont enregistré un record sans précédent l'année dernière, ont diminué pour le deuxième mois d'affilée.D'après les chiffres publiés par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie aujourd’hui, leur montant a atteint en janvier 46,35 millions de dollars, un recul de 5,8 % en glissement annuel. Il s'agit d’une nouvelle baisse après celle de 1,2 % en décembre.C'est la première fois que cette mauvaise performance est survenue depuis octobre 2016. Elle résulte de la contraction des exportations des semi-conducteurs. En effet, leurs ventes à l’étranger ont chuté de 23,3 % en raison du report de l'achat de ces derniers par les entreprises de haute technologie et de la chute du prix des produits en stock.Ce n'est pas tout. Les exportations de produits dérivés du pétrole et pétrochimiques ont connu le même sort avec une diminution de 4,8 % et 5,8 % respectivement.Malgré tout, le volume total des exportations du pays a affiché une augmentation de 8,4 %.De son côté, le montant des importations s'est élevé le mois dernier à 45 milliards de dollars, pour une balance commerciale excédentaire de 1,3 milliard. Ce surplus est maintenu depuis 84 mois mais son envergure est largement inférieure aux 5,9 milliards enregistrés un an plus tôt.