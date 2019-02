Nouveau sommet Trump-Kim : Washington et Pyongyang tiendraient une réunion de travail lundi à Panmunjom

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d'Etat américain pour la Corée du Nord est attendu ce dimanche à Séoul. Steve Biegun organisera probablement des discussions de travail le lendemain avec son nouvel homologue nord-coréen Kim Hyok-chol au village de la trêve de Panmunjom, à cheval sur la frontière intercoréenne.D'après des sources diplomatiques aujourd'hui, la date et le lieu de cette rencontre de travail pour préparer le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un n'ont pas encore officiellement filtré, mais Panmunjom serait le site le plus plébiscité. En effet, en amont de la première rencontre de leurs dirigeants en juin à Singapour, l'ambassadeur américain aux Philippines Sung Kim et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui avaient mené là-bas des discussions de travail.Cette fois, les deux camps se pencheront en profondeur sur les mesures correspondantes à la dénucléarisation de la péninsule, qui seront comprises dans une déclaration conjointe à l'issue du deuxième face-à-face de leurs leaders.Force sera de savoir quelles mesures incitatives prendra Washington en contrepartie du démantèlement des installations nucléaires de Pyongyang.L'émissaire spécial de Trump pour la Corée du Nord a fait savoir lors d'une conférence à l'université Standford cette semaine que le dirigeant nord-coréen avait promis le démantèlement des sites de plutonium et d'uranium enrichi comme condition préalable aux mesures de retour. Il pourrait s'agir de la déclaration de la fin de la guerre de Corée, de l'ouverture d'un bureau de liaison et de l'élargissement d'une assistance humanitaire.Toutefois, les deux parties auraient du mal à trouver un terrain d'entente, d'autant plus que Washington reste toujours intransigeant sur sa position selon laquelle l'apaisement des sanctions contre le Nord n'aura pas lieu avant la dénucléarisation complète.