La Croix-Rouge internationale exemptée des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord sur le plan humanitaire

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son aval à l'exemption de sanctions contre la Corée du Nord, suite à une demande de dérogation formulée par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).D'après la radio américaine Radio Free Asia, l'organisation humanitaire internationale en a fait part récemment via son compte Twitter. Pour être plus précis, le Comité des sanctions contre le pays communiste, sous la tutelle de l'organe sécuritaire mondial, a approuvé cette exception pour des raisons humanitaires. 500 bicyclettes, des médicaments, des purificateurs d'eau et le matériel nécessaires pour les activités de secours seront transportés au nord du 38e parallèle. En particulier, les vélos permettront aux bénévoles de la Croix-Rouge du régime communiste de distribuer des médicaments directement aux habitants vivant dans les régions recluses.Le nombre des organisations qui bénéficient de cette exemption est désormais porté à six dont l'Unicef, Eugene Bell Foundation, First Steps , Christian Friends of Korea.