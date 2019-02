Sanctions contre la Corée du Nord : la nouvelle présidence tournante fera le premier bilan de l'année

Photo : YONHAP News

La nouvelle présidence tournante du Comité des sanctions contre la Corée du Nord, rattaché au Conseil de sécurité de l'ONU, fera état d'un premier rapport de l'année sur l'application des mesures punitives infligées au régime communiste par les Etats membres de l'organisation.C'est ce qu'on a appris aujourd’hui d'un porte-parole du bureau de représentation allemand en poste à l'ONU, relayé par Radio Free Asia. Selon cette radio américaine, les pays membres du corps de la sécurité mondiale vont se réunir à la mi-janvier. Ils débattront aussi sur les mesures à prendre pour une mise à exécution efficace des sanctions.Le Comité des sanctions contre la Corée du Nord se compose de cinq pays membres permanents et de dix autres non permanents du Conseil pour un mandat de deux ans. Jusqu'à l'année dernière, les Pays-Bas en ont assuré la présidence tournante.D'autre part, l'ONU a estimé, dans son rapport du Conseil de sécurité qui fait le bilan de ses activités en ligne, que la nouvelle présidence allemande apporterait un soutien diplomatique en parallèle à l'application des sanctions. On peut également lire dans ce document que la Chine et la Russie persisteront dans leur réclamation sur l'assouplissement partiel des sanctions contre l'Etat ermite et que l'exemption de dérogation pour les projets de coopération intercoréenne, dont la reconnexion des voies ferrées, sera mise sur la table des discussions.