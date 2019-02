MeToo : un ex-gouverneur condamné en appel à 42 mois de prison

Photo : YONHAP News

L'ancien gouverneur de la province de Chungcheong du Sud a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement à l'issue d'un procès en appel pour abus sexuel contre sa secrétaire de l'époque.La Haute Cour de Séoul a rendu hier son verdict de culpabilité en infirmant ainsi l’acquittement très controversé d'An Hee-jung par un tribunal de première instance, dans le sillage du mouvement #MeToo, très médiatisé en Corée du Sud.L’ex-gouverneur a été placé en détention immédiatement après l’énoncé de la sentence.En effet, la justice a reconnu An coupable de neuf accusations sur les dix qui pesaient sur lui, dont celles d'abus de pouvoir et d’agression sexuelle. Elle n’a pas mis en doute la crédibilité du témoignage de la victime, alors que la juridiction inférieure avait jugé l'accusé non coupable, en août dernier, faute de preuves suffisantes. Un avocat de l’ancien gouverneur a fait appel de cette dernière décision, la qualifiant « injuste » et « trop lourde », mais saluée vivement par les militants des droits des femmes.Pour rappel : An Hee-jung, âgé de 53 ans, fut l’un des rivaux du chef de l'Etat Moon Jae-in à la primaire interne du parti Minjoo pour la dernière présidentielle. Il a été mis en examen en avril dernier pour avoir infligé des violences sexuelles à sa secrétaire à plusieurs reprises entre août 2017 et février 2018 en abusant de son autorité. Il a démissionné de son poste en mars dernier.