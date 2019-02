Crise au Venezuela : Séoul espère une restauration rapide de la démocratie

Photo : YONHAP News

Séoul a fait part de son inquiétude à l’égard de la situation au Venezuela.Dans un communiqué publié hier par son porte-parole, le ministère des Affaires étrangères a souhaité « voir le pays d’Amérique du Sud restaurer la démocratie au plus vite en suivant une procédure pacifique et démocratique à laquelle participent tous les acteurs politiques ». Et d’ajouter que le gouvernement sud-coréen participera activement aux efforts internationaux pour sortir de la crise humanitaire que vivent les Vénézuéliens.La crise politique se poursuit dans le pays d’Amérique latine depuis que l'actuel chef de l’Etat Nicolas Maduro a commencé son second mandat le 10 janvier avec un soupçon d’illégitimité. Le chef du Parlement et figure de l'opposition Juan Guaido s'est autoproclamé « président par intérim » le 23 janvier, lui reprochant d’avoir « usurpé » la présidence.