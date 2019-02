Boutiques hors taxe : lancement de la procédure formelle de sélection des exploitants

Photo : YONHAP News

Les premières boutiques hors taxes seront bientôt ouvertes dans les terminaux d’arrivée de l’aéroport international d’Incheon. Ce sera en mai.Les autorités de l’aéroport commencent à s’y préparer. De fait, hier, elles ont officiellement lancé une procédure d’adjudication pour sélectionner les futurs exploitants. Seules les PME peuvent y participer. Celles qui n’ont pas d’expérience particulière dans le domaine peuvent le faire elles aussi. Conformément à la loi concernée, le bail commercial sera de cinq ans et pourra être reconduit.Deux magasins duty free seront ouverts au premier terminal d’arrivée et un seul au second. Ils pourront proposer une vaste gamme d’articles, allant de la parfumerie aux alcools. Mais la vente de tabac et de produits faisant l’objet de quarantaine sera restreinte.Le choix des exploitants sera entériné début avril au plus tard.