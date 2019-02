Le président Moon présente ses vœux de Nouvel an sur les réseaux sociaux

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la grande fête de Seollal, qui commence dès aujourd'hui, le président de la République a souhaité ses meilleurs vœux aux citoyens. Dans une vidéo postée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Moon Jae-in invite la population et le gouvernement à partager durant ces vacances du Nouvel an lunaire des moments de bonheur en famille sans aucun accident de la route. En effet, l'exode national a commencé déjà hier soir. Des dizaines de millions de sud-Coréens sont censés regagner leur ville d'origine pour retrouver leurs proches et rendre hommage aux ancêtres.Par ailleurs, le chef de l'Etat s'est transformé en « père Noël ». Selon le porte-parole de la Cheongwadae, Moon a livré en personne des paniers-repas aux enfants issus de familles démunies dans un quartier de Séoul. Il y a joint une carte exprimant son amour et l'attention qu'il porte aux adolescents. Pour ne pas révéler leur identité, le président a laissé les casse-croûtes devant la porte de leur domicile et a sonné avant de rebrousser chemin.