Des bouchons se forment au premier jour du congé de Seollal

Photo : YONHAP News

Ce samedi matin, au premier des cinq jours de la fête de Seollal, la circulation sur les autoroutes du pays était plutôt fluide dans l’ensemble, hormis quelques sections partiellement embouteillées.Comme le veut la coutume, les sud-Coréens se rendent dans leur pays natal. Le bouchon en direction du sud a atteint son pic vers midi. Il devrait être résorbé aux alentours de 22h cette nuit.D'après la Korea Expressway Corporation (KEC), ceux qui ont quitté la capitale à 9h30 devaient compter cinq heures et dix minutes pour arriver à Busan, la première ville portuaire du pays dans le sud-est du territoire. Il fallait quatre heures pour se rendre à Gwangju, dans le sud-ouest du pays, et deux heures 50 minutes pour Gangneung, sur la côte est.Aujourd'hui, 4,18 millions de voitures devraient prendre la route aux quatre coins du pays, un volume de circulation similaire à n'importe quel samedi habituel, mais avec des distances plus longues, et donc un risque plus élevé d’embouteillages.La KEC prévoit que le trafic sera le plus dense lundi matin et mardi après-midi, à savoir la veille et le jour du Nouvel an lunaire. Cependant, les vacances sont plus longues cette année. Ce qui pourrait contribuer à disperser la congestion des véhicules en rendant les trajets plus fluides que l'année dernière.