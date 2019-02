Familles séparées : 4 900 demandeurs de rencontre décédés en 2018

Photo : YONHAP News

Le nombre de demandeurs de rencontre de familles séparées qui sont décédés l’année dernière s’est élevé à 4 900. C’est ce qu’a fait savoir le ministère sud-coréen de la Réunification et la Croix Rouge sud-coréenne.Fin 2018, parmi les inscrits depuis 1988, seuls quelque 55 000 parmi 133 000 étaient en vie. Leur âge devient aussi de plus en plus avancé. Les personnes âgées de plus de 90 ans représentent 20,6 % de l’ensemble des individus qui souhaitent revoir leur famille, perdue de vue depuis la fin de la guerre de Corée. Les octogénaires sont, quant à eux, 41,2 % et les septuagénaires, 23 %.En septembre, à l’issue du dernier sommet intercoréen de Pyongyang, les deux Corées s’étaient mis d’accord pour ouvrir un centre de visioconférences et permettre aux familles séparées par la frontière d’échanger des courriers. A l’occasion du Nouvel an lunaire, de nouvelles rencontres, en téléconférence, étaient envisagées. Mais le calendrier tarde à être fixé, car les installations qui ont été utilisées entre 2005 et 2007 nécessitent des rénovations, et comme elles comprennent en partie du matériel nord-coréen, des discussions pour l’exemption des sanctions internationales sont inévitables.