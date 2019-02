Séoul et Washington s'accordent sur le partage des frais liés au stationnement des GI's en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis achèveront dans le courant de cette semaine, au plus tôt, leurs négociations sur le partage des coûts pour le stationnement de l'armée américaine sur le sol sud-coréen. C'est ce qu'a fait savoir hier une source diplomatique. Selon cette dernière, les deux pays ont convenu de réduire leur discordance afin de ne plus prolonger les pourparlers en la matière, qui avaient été d'ailleurs tenus en dix séances.Les points les plus disputés concernent le montant à régler par le gouvernement sud-coréen ainsi que le délai du renouvellement de l'accord. En effet, Washington demandait à Séoul de payer au moins 1 milliard de dollars, une somme équivalente à 1 119 milliards de wons. Quant à la Corée du Sud, elle ne voulait pas accepter une facture qui dépasse 1 000 milliards de wons.Or les deux parties semblent trouver un terrain d'entente, qui serait un peu plus de 1 000 milliards de wons. Il s'agirait ainsi d'une hausse de 5 % par rapport à il y a un an. L'année dernière, le pays du Matin clair a payé 960,2 milliards de wons pour ces frais.En contrepartie, Séoul aurait accepté de renouveler cet accord tous les ans comme le souhaitait la partie américaine.