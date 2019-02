Un foyer sur trois est composé d’une seule personne

Un foyer sur trois ne serait désormais composé que d’une seule personne. C’est ce que révèle une étude du professeur Kim Kwang-seok de l’Université Hanyang ainsi que les chiffres établis par l’Institut national des statistiques (Kostat).Si on regarde de près ces données : la part qu’occupent les foyers à un seul membre va s’élever à 29,1 % cette année. A titre de comparaison, elle n’était que de 9 % en 1990 et de 26,5 % en 2015. Et à ce rythme-là, elle devrait grimper jusqu’à 34,3 % en 2035.Face à cette tendance, les entreprises continuent de développer des produits ainsi que des services adaptées à ces mono-foyers.