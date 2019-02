La Corée du Sud a accueilli en janvier le plus d'investissments étrangers parmi des pays émergeants

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres rendus publics par la Yuanta Securites, l'achat net des titres sud-coréens par les étrangers a atteint près de 2,5 milliards de dollars du 1er au 25 janvier de cette année.Ainsi, le pays du Matin clair est devenu le marché le plus sollicité par ces acheteurs étrangers parmi les pays émergeants, suivi par Taïwan, le Brésil, et l'Indonésie.L'achat total de titres sud-coréens par des investisseurs étrangers a atteint en janvier un peu plus de 3,65 milliards de dollars, une performance jamais réalisée depuis le mois de juillet 2016, où environ 3,67 milliards de dollars de titres leurs ont été vendus.