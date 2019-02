La presse nord-coréenne demande aux Etats-Unis des mesures susceptibles de faire avancer les pourparlers nucléaires

Photo : YONHAP News

A la veille de la réunion de travail entre Pyongyang et Washington, les organes de presse de la Corée du Nord appellent les Etats-Unis à passer à l’acte pour faire avancer les négociations sur la dénucléarisation.Le Tongilshinbo a ainsi souligné aujourd'hui que l'administration américaine devrait respecter et reconnaître les efforts du régime de Kim Jong-un et y répondre par des mesures concrètes et correspondantes. Qui plus est, l'hebdomadaire de propagande du régime à l'étranger a évoqué le démantèlement du site nucléaire de Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord, ainsi que la volonté d'instaurer la paix permanente sur la péninsule formulée par son leader lors de son discours du Nouvel an. Et d'ajouter que si le pays de l'Oncle Sam exigeait le désarmement unilatéral sans faire des concessions, le pays communiste pourrait ne pas avoir d’autre choix que d’explorer une nouvelle voie pour sauvegarder la paix et la sécurité sur la péninsule.