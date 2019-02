La Corée du Sud a rejoint les cinq plus gros producteurs d'acier

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est devenue en 2018 le cinquième pays producteur d'acier, secteur qui souffre de surproduction chronique.Selon les chiffres publiés hier par World Steel Association, la production sidérurgique mondiale a atteint l'an dernier 1 808 600 000 tonnes, soit 4,6 % de plus par rapport à l'année précédente. La Chine est la plus grosse productrice avec 928,3 millions de tonnes, soit une augmentation annuelle de 6,6 %, pour faire passer d'ailleurs sa part de marché mondial de 50,3 à 51,3 %. L'Inde est devenue le deuxième pays producteur, suivie par le Japon et les Etats-Unis. En 2017, la Russie s'est classée en cinquième rang, occupé un an plus tard par le pays du Matin clair.En effet, la Corée du Sud a produit en 2018 72,5 millions de tonnes, soit 2 % de plus par rapport à 2017. Devenue ainsi le cinquième pays producteur, elle a assuré 4 % de la production mondiale.Ceci dit, l'industrie en question fait face à une production excessive par rapport a la demande depuis plusieurs années. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la capacité de la production mondiale en la matière a baissé pour deux années consécutives, pour s'établir en 2017 à 2 251 200 000 tonnes. Mais il s'agit d'un recul largement insuffisant pour s’ajuster à la demande réelle du marché, sans parler de certains pays qui augmentent leurs capacités de la production.