Steve Biegun se rend demain à Pyongyang, selon le département d’Etat américain

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a annoncé que son émissaire spécial pour la Corée du Nord Steve Biegun allait se rendre demain à Pyongyang pour une réunion de travail avec son nouvel interlocuteur nord-coréen Kim Hyok-chol. Cette réunion aura pour but de préparer un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévu fin février. Biegun est actuellement à Séoul.Leurs discussions seront donc dominées par les mesures que le pays communiste s’engagera à prendre pour se dénucléariser ainsi que celles correspondantes de la part de Washington. Les deux hommes pourront également parler de l’instauration du système de paix dans la péninsule et de la normalisation des relations nord-coréano-américaines.Vous vous souvenez que dans un discours prononcé le 31 janvier à l’université californienne de Stanford, l’émissaire américain avait révélé l’engagement du leader nord-coréen. Selon lui, Kim Jong-un avait promis de démanteler l'ensemble des installations d'enrichissement de plutonium et d'uranium de son pays, à condition d'obtenir des « mesures correspondantes » américaines. Et ces mesures seront discutées lors de la réunion de travail.Washington pourrait proposer de clore officiellement la guerre de Corée ou d’élargir son aide humanitaire. Les nord-Coréens sont davantage intéressés par une levée des sanctions, que les USA n'envisagent qu'en toute fin de processus.