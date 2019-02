Le Kremlin dément l’information sur la visite prochaine de Kim Jong-un en Sibérie

Photo : KBS News

En Russie, le Kremlin a démenti l’information publiée par l’agence russe Interfax, selon laquelle le dirigeant nord-coréen se rendra ce printemps à Oulan-Oudé, en Sibérie.Interrogé hier sur cette information par les journalistes, son porte-parole Dmitri Peskov a répondu qu’aucune décision concrète n’avait été prise et qu’aucun accord clair n’était intervenu concernant un déplacement de Kim Jong-un en Russie. Et d’ajouter qu’il était encore trop tôt pour faire des commentaires. C’est ce qu’a rapporté l’agence officielle TASS.Précédemment, l’agence Interfax avait annoncé qu’il y avait une grande possibilité qu’un sommet russo-nord-coréen se tienne au printemps dans la capitale de la Bouriatie. Selon les sources qu’elle a citées, les deux pays poursuivent des consultations sur la date et le lieu de la rencontre.En août 2011, Kim Jong-il, l’homme fort de Pyongyang à l’époque et père de Kim Jong-un s’y était rendu en train pour rencontrer le président russe d’alors Dmitri Medvedev, aujourd’hui Premier ministre.