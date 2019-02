Cho Myoung-gyon présent à une offrande organisée à Imjingak

Photo : KBS News

Aujourd’hui, 5 février, les sud-Coréens ont célébré Seollal, la fête traditionnelle du Nouvel an lunaire. Comme chaque année, ils se sont réunis en famille et ont fait des offrandes à leurs ancêtres.Le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon a participé à une cérémonie de culte de la sorte, organisée aujourd'hui au pavillon Imjingak près de la frontière avec le Nord. Une offrande collective faite à cette occasion, avec un millier de membres de familles sud-coréennes séparées par la guerre de leurs proches nord-coréens.Il a pris la parole devant eux pour montrer une fois de plus sa volonté de ne pas épargner ses efforts pour élargir leurs échanges.Sachez que la cérémonie est organisée chaque année le jour de la fête traditionnelle du Nouvel an lunaire par une association de sud-Coréens originaires de Corée du Nord.