Financement des GI’s : Washington confirme un accord de principe avec Séoul

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a confirmé hier que Washington et Séoul étaient parvenus à un accord de principe sur les coûts qu’ils assumeront respectivement pour le stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule à partir de cette année.A en croire un des responsables du ministère américain, les deux pays cherchent maintenant à s’entendre sur les problèmes techniques à régler. Les USA remercient d’ailleurs Séoul pour son financement « considérable ».Le même responsable a également affirmé que la Corée du Sud était un allié et partenaire « exemplaire », vieux de presque 70 ans. Et d’ajouter que les Etats-Unis continueront à respecter sans relâche leur obligation prévue par le traité de défense mutuelle et que leur engagement envers la sécurité des sud-Coréens restait solide.Pour rappel : le compromis trouvé sera exprimé dans un nouvel accord dit SMA (Special Measures Agreement) qui sera signé après l’aboutissement complet des dernières négociations. Il prévoit que la contribution de Séoul devra s’élever à environ 1 milliard de dollars par an et être renégociée dorénavant tous les ans, contre au maximum tous les cinq ans jusqu’à présent.