Madeleine Albright : « Trump ne doit pas promettre le retrait des troupes américaines de Corée du Sud »

Photo : KBS News

L’ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine Albright craint que lors de leur prochain tête-à-tête, Donald Trump ne promette à Kim Jong-un de suspendre tous les exercices militaires que Washington mène conjointement aves Séoul ou de retirer les troupes américaines de Corée du Sud. Elle a fait ces remarques dans une interview hier avec le magazine en ligne américain « Salon ».Elle aurait voulu dire par là que le locataire de la Maison blanche ne devrait pas faire de telles concessions en échange du désarmement nucléaire de l’Etat communiste et qu’il ne devrait pas y avoir non plus de mesures susceptibles de peser à long terme sur ses successeurs.L’ex-ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis, de 1997 à 2001, avait fait une visite officielle en Corée du Nord. C’était en 2000. Premier membre du gouvernement américain à s’y rendre, elle avait alors été reçue par le dirigeant de l’époque Kim Jong-il.Sur le sujet du retrait des soldats américains, Trump a clairement manifesté son intention de ne pas l’effectuer. Invité dimanche sur le plateau de « Face the Nation », une émission de télévision politique de CBS, il a martelé qu’il n’y avait aucun projet en ce sens.