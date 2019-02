Femmes de réconfort : Choson Sinbo fait vivre la mémoire de Kim Bok-dong

Photo : KBS News

Le Choson Sinbo rend hommage à feu Kim Bok-dong. Le journal officiel de Jochongryon, la communauté coréenne pro-Pyongyang au Japon, a publié hier un article commémoratif de cette ex-« wianbu » activiste, avec pour titre « Le rêve d’une grand-mère et ses dernières instructions ».Dans cet article, le journal évoque le fait que deux mois avant sa disparition, Kim avait chaleureusement reçu à Séoul ses journalistes, sans avoir laissé paraître sa fatigue. Et d’ajouter qu’elle a toujours été une militante privilégiant l’action directe sur son intelligence.Ses journalistes l’avaient interviewée début décembre et ont publié cet entretien le 17 janvier.