Journée agréable et ensoleillée pour ce Nouvel an lunaire. Les températures étaient douces toute la journée dans tout le pays.Si le mercure était sous le zéro degré dans la matinée, les températures ont dépassé les 10°C dans l’après-midi. Selon Météo-Corée, il a fait dans l’après-midi 10°C à Séoul, 11°C à Daegu, 12°C à Daejeon, 13°C à Busan et même 14°C sur l’île de Jeju.