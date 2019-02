Début le 14 février du procès du gouverneur de la province de Gyeonggi

Photo : KBS News

Le gouverneur en exercice de la province de Gyeonggi Lee Jae-myung est frappé de plusieurs chefs d’accusation, dont celle de violation de la loi sur les élections dans la fonction publique. Il s’agit entre autres d’avoir fait hospitaliser son propre frère aîné avec lequel il était en conflit, et ce sans son consentement. Le procès concernant cette accusation débutera le 14 février et s’annonce très rude.L’affaire présumée remonte à 2012. A l’époque, Lee était maire de Seongnam, une ville située dans la province de Gyeonggi. Lee a été inculpé sans détention pour avoir ordonné au chef du centre de la santé publique de la ville et à des psychiatres de rédiger des documents officiels en vue d’interner de force son frère dans un hôpital psychiatrique.Il est également soupçonné d’avoir menti. De fait, lors d’un débat organisé en mai dernier en amont des élections locales de juin, il a déclaré ne jamais avoir tenté de le faire hospitaliser contre son gré.Un élu doit abandonner son poste, s’il est condamné en dernier ressort à une amende supérieure à 1 million de wons pour avoir violé la loi sur les élections dans la fonction publique.